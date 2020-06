Con el argumento de que no pueden detener los trabajos que ya comenzaron, el Gobernador del estado pidió al Congreso local que lleve hasta el 2039 un convenio para investigación médica que firmaron el año pasado con la empresa SMO and Scientific Services.

La petición del Mandatario no detalla que tipo de padecimientos pretenden llevar a estudios clínicos para generar nuevos datos o medicamentos, solo habla de investigación científica, minería de datos e inteligencia de mercados, entre otros.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Rodríguez, dijo que el tema ya está en revisión.

“Ese es el objetivo del porque llega, porque trasciende la administración -¿porque ya esta firmado hasta el 2024?- Pero tiene que estar aprobado por el Congreso para que sea valido, es decir, los firman en esos términos, pero condicionado a que tenga una aprobación por parte del Congreso”.

En el documento se afirma que pueden requerirse más de 30 meses para ejecutar los resultados clínicos, desde el primer paciente tratado. (Por Mireya Blanco)