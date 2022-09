A una semana del accidente provocado por cables de fibra óptica que estaban colgando sin control de un poste, el señor Ángel Sandoval pide la intervención del Ayuntamiento de Guadalajara para que la empresa Totalplay se haga responsable de los daños.

Este hombre señala que los cables colgantes tenían etiquetas de esa empresa y aunque ya les expuso el caso, no ha tenido respuesta.

“Fuimos a la empresa, de hecho mi hijo fue a la empresa y le dijeron que ellos no podían hacer nada. Entonces la novia de mi hijo estuvo hablando por teléfono a Totaplay y le dijeron que en un plazo máximo de 48 horas nos iban a tener una respuesta pero no nos han hablado ni nada”.

Don Ángel es mecánico y depende de sus brazos para trabajar.

En este momento se encuentra en cama porque en el IMSS le dijeron que lo van a operar hasta finales de septiembre. (Por José Luis Escamilla)