Luego de los videos donde integrantes de la delincuencia organizada reparten juguetes en calles de la colonia El Retiro de Guadalajara en la víspera de Nochebuena, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, señaló que los elementos de la policía municipal no recibieron reportes que estas personas tuvieran logotipos del crimen organizado, ni las cámaras detectaron siglas o gente armada y por ello no se procedió en la zona.

“La policía no tenía elementos y no tuvo ningún llamado de emergencia que hubiera una situación de emergencia”.

Lemus pidió a la población no aceptar regalos de grupos de la delincuencia organizada, porque eventualmente los resultados sociales son peores. (Por Héctor Escamilla Ramírez)