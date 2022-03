A punto de iniciar la discusión de la reforma energética en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los legisladores a aprobar sin cambios la Iniciativa que él presentó.

“Tenemos una postura que vamos a defender y los legisladores son los que van a decidir. Mi propuesta es que se apruebe la iniciativa como la presentamos, que no haya modificaciones. Como es una reforma constitucional se necesitan dos terceras partes de los votos, no es mayoría simple. Por eso es interesante porque tiene que lograrse la votación de la mayoría de los legisladores y ojalá que piensen en el pueblo”.

Pidió a los particulares no preocuparse pues se respetarán sus contratos y se les permitirá manejar el 46 por ciento del sistema eléctrico, al tiempo que pronosticó que la reforma estará votada antes de que concluya abril. (Por Arturo García Caudillo)