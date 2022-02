La pregunta sobre Revocación de Mandato que estará en la boleta el 10 de abril está muy complicada, hay que buscarse un traductor, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta, que primero, no se conoce, la gente no sabe si va a ser sí o no. Entonces sí pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque eso tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar, y que ayuden, porque es muy sencillo, debería ser sí o no”.

Y como ya no va a poder hablar de este tema, por ello pidió correr la voz entre los ciudadanos para que sepan cómo deben de marcar la boleta. (Por Arturo García Caudillo)