En una Mañanera de llamados, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los migrantes centroamericanos no dejarse engañar por los polleros, ni creer que porque hay un nuevo presidente, la política migratoria estadounidense cambiará de un día para otro.

“Porque tenía yo mucho interés en enviar este mensaje a los hermanos migrantes centroamericanos para que no se dejen engañar porque estos traficantes de personas cobran por conducirlos, y a veces actúan de manera muy irresponsable, los dejan solos. Entonces, tenemos que seguir atendiendo este fenómeno con protección a los derechos humanos”.

De hecho, dice, continúan las deportaciones de la misma forma en que ocurría en años pasados. Por esta misma razón, añadió, no se pueden detener las obras de infraestructura en el sureste, porque se generan empleos y con ello se atacan las causas de la migración. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)