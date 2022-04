El presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a los campesinos a producir para no depender del extranjero.

“Aprovecho para decirle a los productores del campo, pequeños productores, que ya estamos entregando apoyos y que hay que sembrar, que hay que producir. Ningún país puede salir adelante si no produce. Y en estos momentos es fundamental sembrar maíz, sembrar frijol, sembrar arroz. No depender, así como debemos de ser autosuficientes en energéticos, tenemos que ser autosuficientes en alimentos. Pero el llamado es a producir, vamos a sembrar ahora que es el tiempo, ya con las primeras lluvias, a sembrar”.

Asimismo, informó que a más tardar en una semana dará a conocer un plan para enfrentar la inflación, para lo cual está hablando con empresarios y productores. (Por Arturo García Caudillo)