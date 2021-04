Hay que luchar de manera pacífica, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras las amenazas en contra de los consejeros del INE, por parte del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

“Hay que luchar en contra de el fraude de manera pacífica. Esa es la recomendación. O sea, no a la violencia. Ese es mi punto de vista, pero crispan el ambiente electoral también los que hacen fraude. No estoy justificando, nomás, ¿porqué no se ve el asunto de manera integral, no sólo una parte, porque ahorita se rasgan las vestiduras diciendo ¡ay qué barbaridad!, esto es violencia. Sí, está mal, no se debe esto de presentar, ¿y qué? ¿Los fraudes o el querer impedir por consigna de que no participe un candidato?, ¿porqué no dejar al pueblo que decida?”.

Y aseguró que no esta en contra del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, pero que no confía en el órgano electoral. (Por Arturo García Caudillo)