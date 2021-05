El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a asumir su responsabilidad y fijar una postura en torno al caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas.

“A mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible, y que no haya ambigüedades, con claridad, que diga si el señor tiene fuero o no tiene fuero. Y que asuma el Poder Judicial su responsabilidad. Que todos actuemos de manera responsable”.

Confirmó que este jueves se reunió de nueva cuenta con el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar; y con los ministros que él mismo propuso hace dos años, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántar. Y adelantó que se reunirá con los ministros que no simpatizan con él. De paso dio a conocer que un juez exoneró a José Antonio Yepez Ortíz “El Marro” del delito contra servidores públicos, y esta decisión la debe revisar el Consejo de la Judicatura. (Por Arturo García Caudillo)