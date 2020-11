El regreso del general Cienfuegos es una muestra de la confianza de las autoridades extranjeras en las instituciones mexicanas, y por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos tener confianza en la justicia de nuestro país

“Bueno, decirle a todos los mexicanos que tengan confianza, que nosotros tenemos el compromiso de no fallarle al pueblo, que todos los casos pendientes, heredados, de injusticias, se van a seguir atendiendo, se van aclarando, se castigue a los responsables. Que no es lo mismo. Lo que pasa es que cuesta trabajo que se acepte, de que las cosas ya no son iguales. Yo entiendo la opinión de la gente, el sentir de la gente”.

Dijo confiar en el fiscal general Alejandro Gertz Manero, y aseguró que su gobierno no amenazó con expulsar a los agentes de la DEA, como publicó The Wall Street Journal. (Por Arturo García Caudillo)