Ordena el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Comisión Federal de Electricidad abrir el expediente sobre el mega apagón del pasado 28 de diciembre.

“Hay la instrucción de que no se reserve nada, pos si estoy dando a conocer cuánto papel sanitario utilizamos. Me están pidiendo esa información, y le di instrucciones al secretario particular que contestara, aunque sea ofensivo, grosero, pero vamos a contestar todo. Entonces, si la guardaron por alguna razón, que abran toda la información, no tenemos nada que esconder. El que nada debe nada teme. Entonces sí vamos a procurar, si es el caso, que den a conocer toda la información”.

Y es que, argumentando que dar a conocer esta información podría generar una revuelta social, el Comité de Transparencia de la CFE anunció que reservaría por dos años el expediente. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)