Ante las protestas y manifestaciones producto del asesinato de la niña Fátima, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó nuevamente esta situación, pero pidió no actuar con oportunismo y no utilizar el dolor humano para expresar fobias políticas.

“Sobre todos a los conservadores, decirles, recordarles que no somos iguales, porque ahora en medios, no en todos desde luego en casi todos, hay sobre estos lamentables hechos mucho oportunismo, zopilotean, yo entiendo de que en una circunstancia de esta haya una exigencia de justicia, además es lo que se debe de hacer es lo mínimo, pero no debe actuarse con oportunismo, es un asunto muy serio, no se puede utilizar el dolor de la gente, no se puede medrar”.

Explicó que el caso está en manos del Gobierno de la Ciudad y pidió tener confianza en sus autoridades. (Por Arturo García caudillo) (Foto: archivo)