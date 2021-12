Que no haya preocupación ni temor por la probable presencia en México de la variante ómicron de covid-19, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Eso no significa, que es lo que hemos venido planteando, que haya más riesgos o que como se llegó a decir, que era tan peligrosa esta nueva variante, que no servía la vacuna. Ya se ha ido aclarando que la vacuna sí protege de todas las variantes. Por eso no debe de haber preocupación, mucho menos sensacionalismo de los medios”.

Dijo que al parecer un ciudadano mexicano que estuvo en Sudáfrica trajo consigo esta variante y hoy está ingresado en un hospital particular en la Ciudad de México, pero que se encuentra estable y que hoy se conocerá el resultado del estudio que se le practicó. (Por Arturo García Caudillo)