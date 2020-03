Ante la situación de violencia que se vive en Guanajuato, que este martes sufrió una jornada de narco bloqueos en Celaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó los hechos y aprovechó para hacer un llamado a los criminales.

“Pedirle a los que les ayudaban, porque ya no les ayudan, a los que se dedicaban o dedican a la delincuencia, que tenían una base, inclusive manejaban nóminas, decirles que es el momento de deslindarse, de salirse, que no les conviene eso, no respaldar, no apoyar, no darles protección a los delincuentes, que si tienen mucha necesidad que nosotros ayudamos, que hay muchos programas ahora”.

Dijo que los bloqueos fueron actos aparatosos, publicitarios y propagandísticos por parte de la delincuencia, y esto es una reacción ante la presencia de la Guardia Nacional en el estado. (Por Arturo García Caudillo)