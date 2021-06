Ante la cercanía de la Consulta Popular para juzgar a los ex presidentes, es necesario promoverla, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“De todas formas hay que promoverla. Los medios no las van a promover, pero ya, afortunadamente se está dando un debate, una polémica, y es interesantísimo lo que ya está empezando a suceder en las redes sociales”.

Aseguró que la fecha del 1 de agosto para la consulta se eligió debido a que no hubo voluntad de la oposición para que este ejercicio se llevara a cabo junto con la elección del 6 de junio, y reiteró que él ya fijó su postura, y por ello no va a participar ni va a votar para que se enjuicie a los ex presidentes. (Por Arturo García Caudillo)