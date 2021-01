A unas semanas de que comience la vacunación anticovid en adultos mayores, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los mexicanos a no dejarse influenciar por desinformación, y vacunarse cuando les corresponda.

“De una vez le digo a todo el pueblo de México, de manera respetuosa, los convoco a que todos nos vacunemos cuando nos corresponda. Eso es lo que nos va a proteger, no hay otra cosa, y no tener miedo a efectos secundarios, porque se está cuidando que la vacuna ayude, sane, que no afecte. Entonces que no se dejen manipular por campañas en los medios”.

Lamentó el fallecimiento de la coordinadora de becas, Leticia Ánimas, y confirmó que el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez se encuentra en cuarentena porque se contagió de Covid. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)