El presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, Salvador Hernández, ve con buenos ojos la decisión del Gobierno Federal de que a partir de las 7:00 de la noche cierren negocios no esenciales, pero pidió reciprocidad de las autoridades:

“Pero obviamente sí viene en una reciprocidad ¿qué va a pasar con todos aquellos comercios que no son considerados de primera necesidad? tiene que haber una corresponsabilidad, tiene que haber obviamente un paquete tanto municipal como estatal, que ya se están trabajando”.

Reitera que están comprometidos con el abastecimiento de productos y que el Mercado de Abastos no cerrará sus puertas.

(Por José Luis Jiménez Castro)