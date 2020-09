Ante la dificultad del panorama económico, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, impulsará nuevamente la reforma para reducir al 50 por ciento el presupuesto de los partidos políticos, así lo comenta el coordinador morenista en San Lázaro, Mario Delgado.

“Ya adelantó también el gobierno que no habrá un aumento de impuestos, lo cual quiere decir que vamos a seguir con una austeridad muy seria. Por eso mismo, y ante la dificultad del panorama económico para el siguiente año, a mí no me parece justo que solamente las familias mexicanas se aprieten el cinturón, y que el gobierno haga un esfuerzo extraordinario de austeridad, los partidos también tienen que entrarle, por eso presentamos la iniciativa nuevamente, constitucional, de reducir al cincuenta por ciento el financiamiento a los partidos. Es el momento de hacerlo, es el momento de solidarizarnos con nuestro país”.

Y es que reducir al 50 por ciento el presupuesto a los partidos políticos significaría una disponibilidad inmediata de tres mil millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)