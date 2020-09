Ante la ausencia de la regidora de Cihuatlán, Guadalupe Becerra Barragán, donde el partido Morena afirma que está desaparecida, mientras que las autoridades estatales que se trata de un acto de aislamiento voluntario y que la propia familia no ha presentado denuncia, el presidente del partido Morena en Jalisco, Hugo Rodríguez, afirmó que el caso debe investigarse y acusan al presidente municipal Fernando Martínez Guerrero de tener responsabilidad en que la regidora esté ausente, pues señaló que fue víctima de intimidaciones por su labor política.

“Se tiene que hacer algo, estos casos no pueden repetirse y obviamente no podemos asegurar pero hay un silencio sepulcral de parte de esta regidora”.

Morena señaló que la regidora desde el 8 de agosto no publica nada de sus redes sociales, pero no cuentan con la confirmación que en verdad esté desaparecida. (Por Héctor Escamilla Ramírez)