La Organización Mundial de la Salud advirtió que el coronavirus no será la última pandemia y recordó que los avances sanitarios resultarán insuficientes si no hay cambios respecto al calentamiento global y el bienestar animal.

El organismo alertó sobre el peligro de los comportamientos a corto plazo tras superar la enfermedad, al conmemorar el primer Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias.

Pidió no olvidar lo que ha ocasionado el Covid-19 para prevenir posibles pandemias en el futuro.