La Organización Mundial de la Salud pidió este lunes a todos los países que incrementen sus programas para realizar pruebas a fin de detectar el coronavirus, ya que es la mejor manera de frenar el avance de la pandemia.

El organismo internacional advirtió que sin pruebas, los casos no podrán ser aislados y la cadena de infección no se romperá.

Alertó que a pesar del aumento en las medidas de distanciamiento social, como cierre de escuelas o cancelación de eventos deportivos, no se ha visto un aumento en la aplicación de pruebas de detección del virus.