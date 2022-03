A dos años de su desaparición, la Organización de las Naciones Unidas a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, emitió una nota dirigida a las autoridades de Jalisco para seguir las investigaciones para localizar a dos mujeres trans desaparecidas desde el 18 de septiembre de 2020.

Karla García y Kenia Duarte desaparecieron cuando se dirigían a una fiesta en el norte de Zapopan.

El comité señaló que está preocupado por el tema de resguardo de evidencia y material para la investigación, que no se ha llamado a testigos clave a declarar, una adecuada integración de las evidencias y lamentaron no exista una estrategia de búsqueda para la localización de las dos mujeres.

En un reporte del organismo Unión Diversa, se notifica que no existe, ni se ha presentado a las familias un plan de investigación integral y exhaustiva para identificar a los presuntos autores de la alegada desaparición. El Comité solicitó al estado una respuesta a su nota antes del próximo 8 de abril. (Por Héctor Escamilla Ramírez)