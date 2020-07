La detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte es una buena noticia para nuestro país, asegura la oposición, pero ahora es cuando le toca a las autoridades mexicanas ponerse las pilas, como explica la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez.

“Espero que la Fiscalía de la República una vez detenido el ex gobernador ahora sí haga su trabajo, y no sólo recupere los recursos públicos malversados por el ex gobernador, sino que investigue y sanciones a quienes fueron cómplices y a quienes le encubrieron. Hay que recordar que si la fiscalía solicitó la ficha roja en contra de Duarte fue a solicitud e insistencia del Gobierno de Chihuahua”.

Por su parte, la senadora panista Xóchitl Gálvez, expresó.

"En un país que hay estado de derecho no se debería de cuestionar si deberían ir por Videgaray o por Peña, simple y sencillamente tienen que estudiarse los expedientes, y si hay elementos, a donde tope, trátese de quien se trate".