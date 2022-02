Senadores de oposición exigen que Pemex aclare si no tiene contratos firmados con la empresa para la cual trabaja la nuera del presidente López Obrador, ya que el Ejecutivo asegura que sus hijos no influyen en su gobierno, así lo informa la legisladora hidalguense, Xóchitl Gálvez.

“¿Cuántos contratos ha firmado con esta empresa, si hay declaración de conflicto de interés, dado que un ejecutivo de esta empresa es el dueño de la cada del hijo del presidente. Y no nos hagamos, yo sé que en un matrimonio uno no se puede meter, pero no es cualquier matrimonio. Es el matrimonio del hijo del presidente con una lobista de contratos en Pemex y en muchas otras empresas. Ha trabajado en muchas otras empresas que tienen que ver con contratos que el Gobierno de la República ha hecho”.

Gálvez recordó el escándalo que generó el caso de la casa blanca de la esposa del ex presidente Peña Nieto, Angélica Rivera, y pidió el mismo trato, ya que dicho inmueble le fue vendido por una empresa que era contratista del Gobierno Federal. (Por: Arturo García Caudillo)