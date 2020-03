El alcalde Pablo Lemus Navarro pide que los 400 turistas de Zapopan, Guadalajara y Ciudad de México, que estuvieron en el Resort Ski Vail en Colorado, Estados Unidos, sigan al pie de la letra el aislamiento total, sobre todo cuando se presumen que hay casos positivos.

“Tengan o no tengan los síntomas, estamos pidiendo un aislamiento total de ellos y de todas sus familias. Es importantísimo decir que no importa que no hayan tenido síntomas, deben de quedar aislados!”

Lemus Navarro, indica que no se les realizará la prueba a los 400 turistas que regresaron en los primeros días de marzo sino a aquellos que presenten síntomas de la enfermedad.

Hasta el momento dice, se les aplicó a 60. (Por Gricelda Torres Zambrano)