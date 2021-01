Ante la falta de transparencia sobre los contratos con farmacéuticas para la compra de vacunas anticovid, el presidente del PAN, Marko Cortés, exige al Gobierno de la República dejar de ocultar la información.

“Nos dicen que cedieron las vacunas que compramos para que otros países más pobres, como si en México no hubiera pobres hoy esperando la vacuna, pero como ocultan todos los contratos y toda la información, ni siquiera podemos saber si eso es cierto. Lo que sí es cierto es que hay miles de personas que no recibirán la segunda dosis de vacunas, simplemente porque no se va a surtir”.

El gobierno, asegura, esta jugando con la vida de los mexicanos, y utilizando la vacunación y el dinero de los programas sociales con fines electorales. (Por Arturo García Caudillo)