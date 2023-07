Luego que en redes sociales se viralizó una nota de una supuesta vecina de Zapopan que vendía tamales fabricados con carne humana, la Policía de dicho municipio no sólo desmintió la información sino que pidieron no caer en rumores y no retransmitir este mensaje.

La publicación que surgió en Facebook en una cuenta de un falso medio digital, afirmaba que una persona llamada Teresa, vecina de Valle de los Molinos, era responsable de homicidio y de producir los tamales con carne humana.

La información no es real, e incluso usa fotos bajadas de internet, pero aún así ha sido difundida a través de cadenas de WhatsApp y otras redes.

Las autoridades hicieron un llamado a no difundir información falsa, pues en el pasado, este tipo de cadenas generan incertidumbre en la población. (Por Héctor Escamilla Ramírez)