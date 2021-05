A 21 días de la elección más grande de la historia, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a los ciudadanos a acudir a las urnas y a denunciar los intentos de compra del voto.

“Que ayude la gente, que ayude todo el pueblo a denunciar, y que también el día de la elección no sólo vayan a votar, sino que se queden ahí cerca, cuidando hasta que se tenga el acta. Y cuidar que no se vaya la luz, y cuidar que no vayan a asaltar las casillas, todo lo que hacen los mapaches electorales, todo lo que ha significado la anti democracia en México, pero va a depender de la gente, no de un consejero, o del INE. Si dependiéramos de ellos ya estaríamos vencidos. Afortunadamente es el ciudadano el que va a decidir”.

Las denuncias, aseguró, deben ser resueltas por la Fiscalía y quien quiera acudir a instancias internacionales por sentirse afectado, está en todo su derecho. (Por Arturo García Caudillo)