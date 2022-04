México se abstendrá de votar por la expulsión de Rusia de las Naciones Unidas, adelanta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Porque están proponiendo en el Consejo de Seguridad y México es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU la expulsión de Rusia. Lo que hemos nosotros planteado es que no debemos votar por la expulsión de Rusia, ni estar en contra tampoco. Nos vamos a abstener. ¿Y por qué la abstención?, que también es una postura. Porque imagínense cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una intermediación. ¿Para qué es la ONU? ¿Cómo vamos a dinamitar un instrumento que es fundamental para conseguir acuerdos de paz y evitar la guerra?”.

Por ello arreció sus críticas a la ONU, por que, asegura, no ha cumplido con su obligación de poner fin a la guerra mediante la diplomacia, ni tomó las acciones necesarias para evitar que el conflicto escalara. (Por Arturo García Caudillo)