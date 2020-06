Para que no sean tomados como chivos expiatorios, la presidenta del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Mariana Fernández, pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) que también vigile el proceso contra los dos policías investigadores que fueron aprendidos por la supuesta violación de una orden en las desapariciones forzadas que se dieron el viernes en los alrededores de la calle 14.

La legisladora, quien solicitó agregar la presencia del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, a la lista de funcionarios que comparecerán ante diputados, criticó que el Gobierno del Estado todavía no asuma su responsabilidad en los diversos hechos del fin de semana.

“Y a mí se me hace no creíble la versión de que no atendieron órdenes y más porque estaban afuera del edificio entonces no es como que afuera de tu edificio no te estés dando cuenta de que tu propio equipo de trabajo no esta cumpliendo órdenes, ellos mismos les quitaron las armas”.

Sobre el futuro del alcalde priísta de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, dijo que debe sancionarse a todos los involucrados en el tema de Giovanni. (Por Mireya Blanco)