El próximo 7 de mayo se cumplirán dos meses del asesinato de una mujer en el exterior de un parque de la colonia La Huizachera del municipio de El Salto.

Su hermano Julio descubrió que los presuntos homicidas son el adulto y el adolescente detenidos la semana pasada por su participación en el asesinato de Leonardo Hurtado por robarle una motocicleta en la delegación vecina de Santa Rosa Del Valle.

Pide a las autoridades que hagan todo lo posible por que estas personas no sean liberadas.

“Nomás que no me los dejen salir porque sí hay un poquito de temor porque las personas viven por el domicilio de mi madre y ya fueron y me la amenazaron que si seguía que mejor le parara porque si no iba a seguir ella. Yo vivo como a un kilómetro de con mi madre y digo, también vaya a ser la cuestión conmigo o algo”.

De acuerdo con otras víctimas los dos hombres detenidos forman parte de una violenta banda que tiene asoladas a Santa Rosa Del Valle y La Huizachera. (Por José Luis Escamilla)