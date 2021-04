Ante las deficiencias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco durante el registro de candidatos, el dirigente estatal del PRI, Ramiro Hernández, propone una revisión exhaustiva para no poner en riesgo el proceso electoral.

“Y a partir de esto que se hagan los ajustes que el Instituto necesita al interior. Hay una estructura de carácter legal y hay un equipo de carácter operatico-administrativa que me parece que debe de revisarse. Yo no sé si esto implique un problema de presupuesto, digo, al final por eso insisto en que debe hacerse una valoración con mucha objetividad para revisar qué es lo que sucedió”.

Reitera que al árbitro electoral le faltó planeación y organización interna, una situación preocupante, de cara a etapas aún más difíciles como la propia jornada del seis de junio. (Por Gricelda Torres Zambrano)