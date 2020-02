En el caso Lozoya debe aplicarse todo el peso de la Ley, y el castigo correspondiente, se trate de quien se trate, asegura la ex secretaria de Relaciones Exteriores y de Turismo, Claudia Ruíz Massieu.

“Quienes son o hemos sido servidores públicos, siempre debemos estar dispuestos a rendir cuentas, a responder a los cuestionamientos de la autoridad, y de cara a la ciudadanía explicar nuestras acciones, y si hay alguna responsabilidad pues acatar las consecuencias legales. ¿Sea quien sea, desde el presidente? Sea quien sea, sin duda, todos, todos somos o son servidores públicos, y todos estamos sujetos a la Ley, eso es lo que define un estado de derecho, y esa me parece que es la exigencia ciudadana, que no haya reductos de impunidad para nadie, no importa el cargo que se ocupe o se haya ocupado”.

Sin embargo, añadió, es la autoridad correspondiente la encargada, tanto de abrir investigaciones como de demostrar si existen o no responsabilidades. (Por Arturo García Caudillo)