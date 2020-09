El Secretario de Salud, Fernando Petersen llama a los jaliscienses a quedarse en casa y no salir a festejar el Grito de Independencia.

Vía redes sociales recuerda que debido a la pandemia de Covid-19 los festejos este año han sido diferentes y deben seguir así.

“Jalisco es uno de los Estados que han tenido enormes logros y con estabilidad, pero la situación actual aún no termina, hoy todavía no debemos bajar la guardia y debemos mantener estas medidas preventivas. Te pido hazlo por tí , hazlo por México y sobre todo hazlo por tus seres queridos, quédate en casa y festeja ahí”.

Cabe recordar que según proyecciones de la Universidad de Guadalajara, el pico de la pandemia de covid 19 es hoy, 14 de septiembre. (Por Claudia Manuela Pérez)