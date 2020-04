La Secretaría de Gobernación pide a los alcaldes del país evitar restringir el libre tránsito en sus municipios y no imponer la ley seca, puesto que no hay un estado de excepción.

La titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, informó que ha contactado a los presidentes municipales donde se ha cerrado el paso para evitar la propagación del covid-19, pero no han atendido la invitación.

Explicó que los alcaldes de Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León han impuesto medidas que no han sido autorizadas desde el Consejo de Salubridad General.