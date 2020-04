La crisis económica por el coronavirus toma muy mal parado a México, y por ello es importante que el Gobierno de la República ponga los pies en la tierra, se reasignen recursos y se evite una caída drástica, asegura la ex subsecretaria de Hacienda, senadora Vanessa Rubio.

“Sorprende que digan que en una de esas está evaluando medidas de apoyo adicional a Pemex, cuando lo que deberíamos estar pensando es cómo se le lleva inversión privada al sector energético, y no cómo se le inyectan recursos fiscales que ya no tenemos, y que no nos van a alcanzar ni para la crisis. Y bueno, pues pensar que debería de haber una reasignación de recursos, por ejemplo, 12-14 mil millones de dólares de la refinería pues bien servirían ahorita en la coyuntura para el sector salud; el tren maya, 140 mil millones de pesos también podrían servir ahorita”.

Y por ello es necesario un Plan Integral que apoye a todos los sectores de la economía, a las empresas, desde las micro hasta las grandes, y a los trabajadores con las cuotas al IMSS, y los pagos agua, luz, y gas, entre otras medidas. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)