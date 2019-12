Ante el bajo crecimiento económico registrado en los últimos años, y la tasa cero con la que cerraremos 2019, es necesario que todos pongamos el granito de arena que nos corresponde para salir adelante, asegura el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez:

“Lamentablemente en este año que concluye el crecimiento es cero, y eso no es bueno para el país, no es bueno para nadie. Tenemos que hacer algo todos para que la economía vuelva a crecer. Un país que no crece finalmente se estanca. Lo que tenemos que hacer es buscar todas las variables, todos los instrumentos, tomar todas las decisiones para que el país vuelva a crecer. Crecimiento es sinónimo de empleo, empleo es sinónimo de ingreso, ingreso es sinónimo de tranquilidad, serenidad en los hogares, así de simple”.

Al final esto se traducirá en bienestar para las familias, siempre y cuando el Gobierno de la República haga la parte que le corresponde, no solo en materia económica, sino también en el combate a la inseguridad y en otros temas. (Por Arturo García Caudillo, Foto: Cuartoscuro)