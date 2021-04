Poco a poco regresa la tranquilidad entre los vecinos de las calles Chapalita, La Merced y Capuchinas, luego de la balacera de este lunes.

Para la mayoría de los vecinos solo quedó en susto, pero para otros como el dueño de la casa 1279 habrá que hacer reparaciones luego que al menos una decena de balas perdidas entraron por su ventana.

“Unas puertas de madera, una lámpara, los vidrios, mosquiteros y el aluminio. -¿Todo queda en daños materiales, correcto?- Sí. -¿Y el susto, no o no había nadie?- Sí por supuesto. Yo estaba ahí adentro -¿Está bien de salud, no ve repercusiones en su salud?- Bueno, me asusté y me subió la presión, pero tranquilo”.

De acuerdo con este vecino personal de la Fiscalía se comprometió a visitarlo para valuar los daños y que se puedan reparar. (Por José Luis Escamilla)