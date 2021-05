Vecinos de fraccionamientos cercanos al arroyo de La Culebra piden a las autoridades tomen cartas en el asunto luego que desde enero se reportó que un particular, por extender su límite de propiedad sobre zona federal, lanzó escombros al cauce del arroyo. La autoridad municipal no retiró los escombros, simplemente los sepultó bajo arena.

Aunque el municipio afirma que la medida está dentro del protocolo preventivo y que al sepultarlos se impide su arrastre en caso de escurrimiento, señalan que lo correcto fue retirarlos. Al poner arena, incluso le restaron profundidad al canal que se había construido y que costó varios millones de pesos. Habla un vecino de Rinconada de Santa Anita:

“Ya en días pasados vinieron del ayuntamiento, y realizaron algunos trabajos, pero sentimos que de manera superficial”.

Señalaron que el municipio también había prometido algunas obras dentro de su condominio para mejorar el afluente del arroyo, pero no se han realizado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)