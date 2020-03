Más vale que los gobernantes sepan leer el mensaje de la manifestación de 35 mil mujeres que se registró el pasado domingo en Guadalajara, porque no es otra cosa que un ya basta, considera el director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides

“35 mil mujeres, casi todas mujeres; sin acarreo, sin agenda política, sin ser instigadas por un partido político, por su voluntad, me parece que habría que multiplicarlo por diez. Esa marcha vale por la mitad de la población que dijo o cambian las cosas o esto no puede terminar bien! Ojalá el gobernador, ojalá el presidente de la república lean correctamente lo que dijeron las mujeres. Y es hora de leerla así, no es una necedad, es un ya basta”

Y es que pese a las manifestaciones multitudinarias tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro, descartaron cambios en su agenda en materia de género. (Por Gricelda Torres Zambrano)