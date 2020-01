El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió apoyo a los directores de los 23 Institutos de especialidades del país, para que ya no cobren la llamada “cuota de recuperación” y atiendan a los mexicanos más pobres.

“Y no lo vamos a hacer en este caso de la noche a la mañana, porque sabemos que hay puntos de vista distintos, entonces vamos a ir poco a poco. Le pido a los directores de los institutos que nos ayuden y que levante la mano los que quieran iniciar el proceso, si son 21 o 23, a ver por dónde empezamos”.

Explicó que en conjunto, los institutos de especialidades recaudan 4 mil millones de pesos, y se les va a garantizar ese recurso para que ya no cobren la cuota de recuperación, pero para ello hay que convencer primero a los directores. (Por Arturo García Caudillo)