Mediante un recurso de revisión, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda solicitó a la Suprema Corte de Justicia examinar el amparo que le fue concedido en diciembre pasado al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Impugnó la protección federal concedida al ex mandatario para que se dé trámite a la apelación que presentó contra la sentencia que lo condenó a nueve años de prisión.

El asunto será analizado por los ministros quienes definirán si fue o no apegada a la ley la sentencia a favor de Duarte de Ochoa, preso en el Reclusorio Norte capitalino, acusado por asociación delictuosa y lavado de dinero. (Foto: Cuartoscuro)