No hay necesidad que adultos mayores hagan filas desde la madrugada o se queden a dormir para para ser inoculados, sentenció el delegado estatal de Programas para el Desarrollo de Jalisco, Armando Zazueta Hernández, luego de las escenas caóticas en el primer día de vacunación en Tlaquepaque.

Señaló que a los adultos mayores sí se les agenda vía telefónica para que se presenten a los módulos y evitar aglomeraciones:

“De la misma manera se les está hablando por teléfono a las personas que se registraron en la página de mi vacuna, para programarlas, pero sí, efectivamente como dices, se creó ahí un caos, no sé por la expectativa que generó la vacuna en la Zona Metropolitana. Se nos salió un poco de control, pero yo creo que es por eso, por la expectativta que generÓ la vacuna”.

Explicó que a las personas que llegaron y no se les alcanzó a vacunar, se les está registrando para decirles día y hora y acudan por su inyección. (Por Héctor Escamilla Ramírez)