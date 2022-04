Debido al incremento de casos de picadura de alacrán en Jalisco, autoridades hacen un llamado para prevenir la presencia de estos insectos y acudir de inmediato a recibir atención médica.

En lo que va del año, Jalisco registra ocho mil 570 incidentes, ubicándolo en primer lugar nacional y Guadalajara registra la mayoría de picados, con 915.

Por el calor, estos insectos salen de sus escondites.

Habla del tema Emmanuel Hernández Vázquez, director médico de la Unidad Cruz Verde Ernesto Arias que integra el Centro Regional de Investigación y Atención Toxicológica.

“Es un sitio endémico, si tenemos colonias sobre todo acá al oriente, Analco, pegadas a la barranca donde realmente el número es excesivo, son zonas endémicas”.

Es importante que las víctimas de una picadura no se automediquen, no ingiera remedios caseros y acuda de inmediato al centro de salud más cercano, pero también es relevante identificar que insecto fue el responsable de la picadura, pues también pueden ser mordeduras de arañas.

No todos los pacientes requieren de un suero antialacrán. (Por Héctor Escamilla Ramírez)