Ruíz Massieu pide a Alito Moreno escuchar los planteamientos de príistas destacados y no tomarse las cosas a título personal

arturo05

Ante el llamado que hizo el grupo de ex dirigentes del partido para que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno renuncie al cargo, la excanciller y hoy senadora priísta Claudia Ruíz Massieu, aseguró que ninguno de los planteamientos que le han hecho han sido a título personal.

“Nada es un planteamiento personal y tampoco en ese sentido hacemos caso de ningún planteamiento o descalificación personal, porque la política no es para tomarse así, la política es para escuchar, para dialogar y para construir. Las descalificaciones no tienen lugar ni en un partido político plural ni en ninguna democracia”.

Y es que “Alito” bateó la solicitud de este grupo de connotados para una nueva reunión, asegurando en redes sociales que con mucho gusto los esperaba, pero en la próxima sesión del Consejo Político Nacional para que en el apartado de asuntos generales expresen con libertad y amplitud lo que a sus intereses convenga. (Por Arturo García Caudillo)