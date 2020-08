Como si no hubiera pandemia, hoy decenas de adultos mayores acudieron a los módulos de la Secretaría de Asistencia Social con la creencia de que se estarían dando boletos Mi Pasaje o bien se estarían abriendo inscripciones, pero no ocurrió ni una cosa ni otra.

El responsable del programa Mi Pasaje, Oscar Pérez, les pide a las personas mayores que no vengan.

“No, que no vengan a las oficinas que tradicionalmente tenemos y que tampoco acudan a los módulos, insisto, no están habilitados los módulos, la actividad es para generar su cita, para con todo gusto poderlos atender a los adultos mayores y al particular a partir del 16 de octubre”.

Desde hoy, todos los trámites del programa Mi Pasaje se realizan vía Internet o vía teléfono, pero no hay que acudir. (Por José Luis Jiménez Castro)