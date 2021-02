Partidos políticos deberán recoger toda su propaganda que instalen al terminar las campañas electorales que iniciarán el próximo 4 de abril.

Representantes del INE, IEPC y Ayuntamiento de Guadalajara pidieron a las fuerzas políticas atender los lineamientos sobre propagada, al advertir que las sanciones a incumplidos irán en dos sentidos: administrativas y electorales.

Administrativas si la propaganda viola reglamentos municipales, como colocar lonas y pendones en el mobiliario urbano o anuncios sin licencia, y sanciones electorales, si aún después de los comicios dejan sus materiales abandonados.

Habla Víctor Sánchez Orozco, secretario general del Ayuntamiento tapatío.

“En el municipio pues no nos podemos meter al ámbito electoral, pero sí al tipo de sanción pecuniaria que esperemos no llegar a eso, porque no se pretende que sea un proceso que como ya dije se pueda enrarecer”.

El IEPC señaló que las sanciones a partidos políticos se les descontarán a sus prerrogativas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)