Ante la tendencia al alza en el número de contagios de Covid-19, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, llama a los restauranteros a no pasar por alto las medidas sanitarias que implican un aforo de 50 por ciento, así como mesas con un máximo de seis comensales.

“Los restaurantes deben de trabajar en estos momentos al 50 por ciento, los comensales no pueden estar más de dos horas y media. En el caso de restaurantes seis personas máximo por mesa. En el caso de las alitas y cervecerías, cuatro personas. No puede haber música en vivo y el horario máximo homologado para la zona metropolitana es a las doce de la noche”.

Aunque anteriormente el botón de emergencia implicaría un freno total de la actividad económica, los nuevos lineamientos protegen las fuentes de trabajo, por lo que solo se pararía por la noche. (Por Gricelda Torres Zambrano)