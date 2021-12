Tras aclarar que no aumentará el servicio del transporte público como asegura la FEU, el Secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, le hizo un llamado a la UdeG para que complete el proceso de entrega de credenciales a sus 280 mil estudiantes y maestros.

“La tarjeta, la credencial de la UdeG, que desde hace más de dos años debió haberse repartido en 280 mil estudiantes y profesores, no se ha completado. Este es un sistema de pago electrónico igual que la tarjeta de mi movilidad. Los estudiantes no tendrían problemas para batallar con los cambios, ningún profesor o académico”.

Acusó al presidente de la FEU, Javier Armenta de estar desinformado, porque no ha participado en las sesiones del Observatorio de Movilidad.

El líder estudiantil afirmó que se cocina un aumento a las tarifas aprovechando las próximas vacaciones de Navidad. (Por Gricelda Torres Zambrano)