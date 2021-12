Que cuiden las instalaciones del Peribús es lo que piden a los usuarios ingenieros de la obra, encargados de levantar este proyecto desde hace más de tres años. José de Jesús León, residente de los trabajos, pide a los usuarios que respeten y no vandalicen el Peribús porque a ellos les costó mucho esfuerzo levantarlo:

“Sobre todo no cuidan y grafitean toda la infraestructura , que eso es pues muy complicado. Es muy caro el valor de la obra pública en este momento. Yo te puedo asumir que la obra pública en lo que va de este sexenio y este trienio ha subido la calidad; ya los materiales no son materiales muy baratos”.

También pidió los usuarios respetar los entornos del Peribús como los accesos, la ciclovías, los jardines y los árboles. (Por José Luis Jiménez Castro)